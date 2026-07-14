garlasco il confronto sui poggi riaccende i dubbi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il confronto sui Poggi ha riacceso i dubbi sulla vicenda. Durante un recente incontro, sono emerse nuove ipotesi e si sono riviste alcune analisi, suscitando discussioni tra partecipanti. La vicenda giudiziaria e le indagini sono state oggetto di approfondimenti che hanno riacceso le polemiche e le incertezze sulla ricostruzione dei fatti.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a scuotere l’opinione pubblica e a dividere esperti, opinionisti e cittadini. La condanna definitiva di Alberto Stasi sembrava aver chiuso una delle vicende giudiziarie più controverse d’Italia, ma i nuovi approfondimenti della Procura di Pavia hanno riaperto interrogativi rimasti per anni sullo sfondo. Reperti, impronte, testimonianze e consulenze tecniche sono di nuovo al centro delle verifiche, anche grazie a metodologie investigative oggi più avanzate. L’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati ha riportato l’attenzione su elementi già emersi in passato, mentre gli inquirenti cercano di capire se esistano aspetti mai chiariti fino in fondo o se le nuove analisi possano confermare quanto stabilito nei processi precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Caso Garlasco, lo scontro tra Marco Poggi e pm su Dna e impronta 33

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