Cosa abbiamo scoperto sui Poggi Garlasco dubbi sui consulenti | è giallo

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, sono emerse nuove incertezze sui consulenti coinvolti nelle indagini. La vicenda rimane aperta, con interrogativi ancora irrisolti sulle analisi tecniche e le testimonianze raccolte. La procura ha richiesto approfondimenti sui professionisti che hanno collaborato con le autorità, alimentando il mistero attorno alle responsabilità e alle modalità dell’omicidio.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a rappresentare uno dei casi giudiziari più controversi d’Italia. Quella che sembrava una vicenda ormai chiusa dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi è tornata improvvisamente al centro dell’attenzione grazie ai nuovi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Pavia. Ogni accertamento disposto dagli investigatori riaccende domande che sembravano archiviate da tempo e alimenta un confronto sempre più acceso tra esperti, opinionisti e cittadini. >> “Trovata una nuova impronta”. Garlasco, il caso arriva a Mattino Cinque Le ultime settimane hanno segnato una nuova fase dell’indagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto Garlasco, ultime notizie: cosa contiene la discovery su Andrea Sempio - CONFIDENTIAL

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