Garlasco Stefania Cappa | Ecco cosa mi ha detto Chiara sui video con Stasi I dubbi di Marco Poggi dopo gli audio dell’amico Sempio
Durante un’intervista, Stefania Cappa ha riferito che Chiara le aveva parlato di alcuni video con Stasi. La testimonianza si aggiunge a una serie di dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini. Nel frattempo, Marco Poggi ha mostrato dubbi riguardo agli audio condivisi dall’amico Sempio, mentre si ricorda di un Natale in cui Chiara aveva portato Cappa in camera per farle vedere un regalo di Alberto.
«Me ne aveva parlato. Ricordo un Natale nel corso del quale Chiara mi portò in camera sua per farmi vedere un regalo da parte di Alberto, un completino. Poi anche nei mesi dopo mi parlò dei video fatti». È il racconto di Stefania Cappa, una delle cugine di Chiara Poggi, ai carabinieri durante l’ultimo interrogatorio a cui si è sottoposta, come anche la sorella Paola e il cugino Marc o. A 19 anni dal delitto di Garlasco, le deposizioni delle gemelle Cappa e del fratello della vittima, Marco, spostano l’attenzione su quel presunto movente che oggi agita la Procura di Pavia: l’esistenza di filmati intimi e l’ossessione che avrebbero scatenato in Andrea Sempio.🔗 Leggi su Open.online
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