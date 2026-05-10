Garlasco Stefania Cappa | Ecco cosa mi ha detto Chiara sui video con Stasi I dubbi di Marco Poggi dopo gli audio dell’amico Sempio

Durante un’intervista, Stefania Cappa ha riferito che Chiara le aveva parlato di alcuni video con Stasi. La testimonianza si aggiunge a una serie di dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini. Nel frattempo, Marco Poggi ha mostrato dubbi riguardo agli audio condivisi dall’amico Sempio, mentre si ricorda di un Natale in cui Chiara aveva portato Cappa in camera per farle vedere un regalo di Alberto.

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