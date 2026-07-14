Il difensore di Alberto Stasi ha contestato i numerosi "non ricordo" pronunciati dall’ufficiale davanti alla Procura di Pavia, parlando apertamente di una memoria selettiva Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, torna ad attaccare l'ex colonnello Gennaro Cassese, ex comandante dei cara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, De Rensis attacca l'ex colonnello Cassese: "Su Alberto Stasi ricorda tutto, tanti 'non ricordo' su Andrea Sempio"

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Giallo di Garlasco, indagato l'ex colonello Cassese: Biscotti sarà il legale

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