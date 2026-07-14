Garlasco De Rensis attacca l' ex colonnello Cassese | Su Alberto Stasi ricorda tutto tanti ' non ricordo' su Andrea Sempio
Il difensore di Alberto Stasi ha contestato i numerosi "non ricordo" pronunciati dall’ufficiale davanti alla Procura di Pavia, parlando apertamente di una memoria selettiva Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, torna ad attaccare l'ex colonnello Gennaro Cassese, ex comandante dei cara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Giallo di Garlasco, indagato l'ex colonello Cassese: Biscotti sarà il legale
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