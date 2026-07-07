Durante una trasmissione, Antonio De Rensis ha contestato il colonello Cassese riguardo alle dichiarazioni sui ricordi legati alle indagini sul caso Garlasco. De Rensis ha affermato che il testimone Stasi ricorda tutto, mentre Cassese ha detto di non ricordare alcuni dettagli. La discussione si inserisce nel confronto tra la difesa di Stasi e gli investigatori. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’intervento o sulle dichiarazioni specifiche.

Il confronto tra la difesa di Alberto Stasi e gli investigatori del caso Garlasco si arricchisce di un nuovo capitolo. Ospite della trasmissione Filorosso su Rai 3, l’avvocato Antonio De Rensis ha criticato duramente le dichiarazioni rese dall’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese davanti alla Procura di Pavia, soffermandosi sui numerosi “non ricordo” emersi durante l’interrogatorio dell’ufficiale. Nel corso dell’intervista, il legale ha contestato quella che considera una memoria selettiva da parte del colonnello. Sostenendo che alcuni aspetti delle indagini sarebbero stati dimenticati mentre altri, riguardanti proprio Stasi, sarebbero invece rimasti perfettamente impressi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis provoca il colonello Cassese sui "non ricordo": "Su Stasi invece ricorda tutto"

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