Il colonnello Cassese, primo ufficiale a intervenire nella villetta di via Pascoli nel 2007, ha riferito che durante le indagini l’attenzione delle forze dell’ordine si focalizzò su Alberto Stasi, mentre i tabulati di Andrea Sempio non furono scaricati. Ha spiegato che in quella fase non si approfondì il profilo di Sempio, concentrandosi esclusivamente su Stasi. Le sue dichiarazioni sono state rese nell’ambito di un procedimento giudiziario relativo al caso.

Il colonnello Cassese, il primo ufficiale a entrare nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007 insieme ai suoi uomini e alla scientifica, ha affermato come all'epoca delle indagini: "Ci siamo concentrati su Stasi" "Ci concentrammo su Alberto Stasi, Andrea Sempio non lo attenzionammo". Qu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, colonnello Cassese sui tabulati del 2007: "Quelli di Sempio non li abbiamo scaricati, ci concentrammo su Stasi"

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Quindi se ho capito bene Sempio, già intercettato tramite cimici in macchina 10 anni prima, ad aprile 2025 (sapendo delle nuove indagini su di lui) sale in macchina e confessa a se stesso di essere l’assassino, ovviamente sperando che lo sentano forte e chia x.com