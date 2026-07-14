Garlasco cosa rivela il pc di Alberto Stasi | il contenuto della cartella Militare

Per quasi vent’anni il delitto di Garlasco ha continuato a dividere opinione pubblica, investigatori e magistrati. Mentre la Procura di Pavia ha riaperto nuovi scenari concentrando l’attenzione su Andrea Sempio, la posizione di Alberto Stasi è profondamente cambiata: dopo aver trascorso dieci anni in carcere, l’ex studente della Bocconi ha ottenuto l’affidamento in prova ed è tornato in libertà, pur continuando a scontare la condanna definitiva. La sua difesa guarda ora a un nuovo obiettivo, quello della revisione del processo che lo ha condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia di Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, le prime ore di Alberto Stasi fuori dal carcere - Vita in diretta 15/06/2026

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