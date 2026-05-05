Su un computer trovato nella casa di Chiara Poggi è stata scoperta una cartella protetta da password. Secondo quanto si apprende, potrebbe contenere video considerati intimi con Alberto Stasi. Le forze dell'ordine stanno analizzando se quei contenuti abbiano avuto un ruolo nel possibile movente dell’evento che aveva coinvolto la giovane. Le indagini continuano per accertare ogni dettaglio.

Sul possibile movente, gli investigatori non escludono che proprio quei contenuti possano aver avuto un ruolo. Andrea Sempio, però, ha sempre negato di aver visionato le cartelle in questione Nuove ipotesi emergono nel caso del delitto di Garlasco. Nel giorno dell'interrogatorio delle gemelle.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, nel pc di Chiara Poggi una cartella protetta da password, l'ipotesi: "Contiene i video intimi con Alberto Stasi"

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