Garlasco cartella militare | il segreto di Alberto Stasi cosa svela il suo pc

Oggi Alberto Stasi è di fatto di nuovo una persona libera. Un mese fa il 42enne ex studente della Bocconi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco la mattina del 13 agosto del 2007, ha lasciato il carcere di Bollate nel quale era rinchiuso da 10 anni, avendo ottenuto l'affidamento in prova. La prossima battaglia sarà la revisione del processo che lo ha ritenuto colpevole, dopo le assoluzioni in primo grado e in appello e il clamoroso ribaltone imposto dalla Cassazione. Tuttavia, in questi anni di inchieste, contro-inchieste giornalistiche e gossip selvaggio, c'è ancora un giallo che appare non risolvibile,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Garlasco, la macchina del fango su Alberto Stasi | Segreti - Ep.51

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