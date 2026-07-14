Durante l’estate, la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello a Firenze avranno variazioni negli orari di apertura. Le modifiche sono state comunicate e riguarderanno i prossimi mesi, senza indicare date precise. La Galleria dell’Accademia e il Museo del Bargello manterranno un orario diverso rispetto a quello abituale per tutta la stagione estiva. Le nuove fasce orarie saranno in vigore fino a ulteriori comunicazioni.

Firenze, 14 luglio 2026 – “Gamb” Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello annuncia alcune variazioni orarie che interesseranno i musei del gruppo nei prossimi mesi. Tra luglio a novembre, un ricco calendario di aperture serali, prolungamenti d'orario e accessi eccezionali – finanziati grazie al Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura – nei giorni di consueta chiusura per scoprire le collezioni in momenti della giornata particolarmente suggestivi. https:www.lanazione.itmeteometeo-toscana-ozhc87e4 Galleria dell’Accademia. La Galleria dell'Accademia di Firenze prolungherà eccezionalmente il proprio orario di apertura fino alle 23 nelle serate di martedì 21, martedì 28 luglio e martedì 4 agosto, consentendo alle persone in visita di ammirare i capolavori del museo anche nelle ore serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello, cosa cambia durante l’estate

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