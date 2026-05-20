A Firenze, il 20 maggio 2026, si svolge la Notte europea dei Musei con aperture serali straordinarie nei musei statali. Durante l’evento, l’ingresso ai musei sarà possibile con un biglietto simbolico di un euro. Tra le strutture coinvolte ci sono la Galleria dell’Accademia e i musei del Bargello, che resteranno aperti oltre l’orario normale per permettere ai visitatori di scoprire le collezioni in un’atmosfera diversa. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando un gran numero di visitatori.

Firenze, 20 maggio 2026 – Ritorna la Notte europea dei Musei con apertura straordinaria serale e ingresso con biglietto simbolico ad un euro nei musei statali. Anche la Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello aderiscono all’iniziativa giunta quest’anno alla 22esima edizione, la Nuit Européenne des Musées fa capo al Ministero della Cultura francese e beneficia del patrocinio del Consiglio d'Europa, dell’Unesco e dell'Icom, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Sabato 23 maggio Galleria dell’Accademia di Firenze, Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Davanzati e Chiesa di Orsanmichele saranno visitabili, in aggiunta al consueto orario d’apertura, anche la sera dalle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, ingresso a 1 euro alla Galleria dell’Accademia e musei del Bargello

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Nuovi orizzonti culturali - Il 2026 della Galleria dellaccademia e dei Musei del Bargello

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