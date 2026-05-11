Nasce GAMB un' unica identità visiva per la Galleria dell' Accademia e i Musei del Bargello VIDEO

Nasce una nuova identità visiva per la GAMB – Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il nuovo istituto museale autonomo che riunisce alcune delle più importanti istituzioni culturali del capoluogo toscano, tra cui la più significativa raccolta al mondo di opere scultoree di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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