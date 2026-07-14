Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato un veicolo in via Marsala a Gallarate. Durante il controllo, sono stati trovati più di 130 grammi di Mdpv, diversi bilancini e oltre 5.000 euro in contanti. L’auto è stata sequestrata e il materiale è stato sottoposto a sequestro giudiziario. Nessuno è rimasto ferito durante l’operazione.

Gallarate (Varese) – L'intervento è avvenuto in via Marsala, dove una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato il veicolo per un normale controllo. L'atteggiamento particolarmente agitato dei due occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del mezzo. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti circa 138 grammi di Mdpv, il metilenediossipirovalerone, una potente sostanza sintetica, oltre a materiale utilizzato sia per il consumo sia per il confezionamento delle dosi. Il conducente, 48 anni, aveva con sé circa 18 grammi di stupefacente, una pipa in vetro, un bong e 1.218 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallarate, sequestrati più di 130 grammi di Mdpv, bilancini e oltre 5mila euro

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