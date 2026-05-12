Controlli in centro storico | sequestrati oltre 120 grammi di hashish | VIDEO

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Bologna sono stati effettuati controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare attività illegali. Durante le operazioni, sono stati sequestrati oltre 120 grammi di hashish. Le operazioni fanno parte di un piano di controlli intensificati disposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul posto sono stati presenti agenti e unità specializzate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continuano i controlli ‘ad alto impatto’ disposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nel centro storico di Bologna. Si tratta di servizi di controllo del territorio straordinari che da mesi i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia locale e la guardia di finanza stanno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Colleferro, blitz antidroga in centro: cani poliziotto incastrano un pusher. Sequestrati 45 grammi di hashishUn'articolata attività investigativa condotta nel cuore cittadino ha portato all'arresto di un presunto spacciatore.

Leggi anche: Sequestrati oltre 80 grammi di hashish, erano nascosti nel deposito attrezzi: arrestato 43enne

Argomenti più discussi: Servizi anticrimine e controlli amministrativo nel centro storico di Genova - Polizia di Stato; Controlli in centro: arrestato un 45enne per resistenza e ricettazione; Movida sotto stretta sorveglianza a Catania: controlli nel centro storico, fioccano multe e sequestri; Sassari: controlli a tappeto nel centro storico, arrestato un uomo.

controlli in centro storicoNapoli, controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico: denunce e sanzioni durante la movidaOperazione della compagnia Napoli Centro nelle strade della movida partenopea: identificate 76 persone e controllati esercizi commerciali ... ilgazzettinovesuviano.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web