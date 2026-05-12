Controlli in centro storico | sequestrati oltre 120 grammi di hashish | VIDEO

Nel centro storico di Bologna sono stati effettuati controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare attività illegali. Durante le operazioni, sono stati sequestrati oltre 120 grammi di hashish. Le operazioni fanno parte di un piano di controlli intensificati disposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul posto sono stati presenti agenti e unità specializzate.

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