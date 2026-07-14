Due persone sono state arrestate a Gallarate dopo il controllo di un’auto, in cui sono state trovate diverse dosi di Mdpv, nota come “droga dell’amore”. Nell’auto sono stati trovati anche oltre 4.000 euro in contanti. I due sono stati fermati dai carabinieri, che hanno sequestrato la sostanza e i soldi. La sostanza stupefacente è considerata uno stimolante sintetico pericoloso.

l colpo d’occhio dei carabinieri che va a segno: due persone sono state arrestate perché in macchina avevano diverse dosi di «Mdpv» nota anche come «droga dell’amore», uno stimolante sintetico piuttosto pericoloso e trovato a Gallarate nell’auto di due persone finite in manette. Si tratta di un 48enne ed un 36enne, arrestati in flagranza del reato per «detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio». Tutto si è svolto la notte tra lunedì e martedì in via Marsala a Gallarate, quando una gazzella del Nucleo operativo e radiomobile ha intimato l’alt alla vettura su cui viaggiavano i due: il loro atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire i controlli e difatti il conducente è stato trovato in possesso di quasi 18 grammi di Mdpv (metilenediossipirovalerone), una potente droga sintetica stimolante. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Gallarate, la «droga dell'amore» Mdpv nascosta in auto: due arrestati, avevano anche oltre 4 mila euro in contanti

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