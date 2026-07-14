galimberti e il viaggio nella bellezza il filosofo alla rocca malatestiana

Domani sera alle 21.30, alla Rocca Malatestiana, si terrà un incontro con il filosofo Umberto Galimberti. La serata si intitola ‘La bellezza. Legge segreta della vita’ e vede Galimberti come protagonista. L’evento si svolgerà in un luogo storico, con la partecipazione di pubblico e l’intervento del relatore. Nessun altro dettaglio sul programma o sugli eventuali interventi è stato comunicato.

Un ospite d’eccezione approda a Cesena. Umberto Galimberti torna protagonista, domani sera alle 21.30, alla Rocca Malatestiana con ‘La bellezza. Legge segreta della vita’. Il tema è la bellezza, su cui Galimberti indaga da anni. Tra i più autorevoli filosofi e divulgatori italiani, Galimberti propone una riflessione dedicata a uno dei temi più universali e profondi dell’esperienza umana. "La parola bellezza – spiega Galimberti – è la prima parola che compare nella Bibbia. Ricordo che appena mi sono laureato il primo libro che volevo scrivere aveva il titolo ‘La bellezza’, ma è un libro che non ho mai scritto. Perché della bellezza possiamo solo essere spettatori, e non parlarne". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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