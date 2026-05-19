Il filosofo Galimberti a Caserta con L’Etica del Viandante - Spaesamento

Da casertanews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il filosofo Umberto Galimberti a Caserta per incontrare i giovani e Rosso Vanvitelliano promuove l’accesso a teatro gratuito per gli studenti scelti dai professori.“Spaesamento”: mai titolo più adatto per Caserta è il tema scelto da Galimberti per un grande evento culturale dedicato ai giovani. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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