Il filosofo Galimberti a Caserta con L’Etica del Viandante - Spaesamento
Il filosofo Umberto Galimberti a Caserta per incontrare i giovani e Rosso Vanvitelliano promuove l’accesso a teatro gratuito per gli studenti scelti dai professori.“Spaesamento”: mai titolo più adatto per Caserta è il tema scelto da Galimberti per un grande evento culturale dedicato ai giovani. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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