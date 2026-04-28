Primo maggio in musica alla Rocca Malatestiana | in concerto i Montefiori Cocktail e The Hormonauts

Il Primo maggio sarà all'insegna della musica alla Rocca Malatestiana di Cesena, dove si terrà un concerto con i gruppi Montefiori Cocktail e The Hormonauts. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Jazzlife, che ha annunciato una serie di appuntamenti per la stagione in corso. La serata vedrà la presenza di due band che si esibiranno dal vivo, offrendo un momento musicale alla presenza del pubblico.

Primo maggio in musica alla Rocca Malatestiana. L’associazione culturale Jazzlife si prepara a una nuova stagione di eventi culturali e musica alla rocca cesenate e lo fa con un grande evento caratterizzato dalla musica live come grande protagonista.La giornata prende il via a mezzogiorno con il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Motta celebra il decennale dell'album "La fine dei vent'anni" con un concerto alla Rocca MalatestianaPer celebrare i dieci anni dall'uscita dell'album "La fine dei vent'anni", Motta nel 2026 torna in tour con una tappa anche a Cesena il 24 agosto. Dal jazz fino alla bossa nova, in scena il progetto musicale dei Montefiori CocktailAtmosfere raffinate, sonorità eleganti e ritmi lounge per la serata di domenica 15 marzo al Jazzamore di Cesena, che ospita dal vivo i Montefiori...