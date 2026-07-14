Una delegazione di Futuro Nazionale Modena si è recata alla sezione del Tiro a Segno Nazionale di Sassuolo per discutere dei futuri aumenti dei costi associati all’attività. Durante l’incontro, è stato evidenziato che i costi per l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature sono destinati a salire significativamente. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cifre o sui tempi delle modifiche.

Una delegazione di Futuro Nazionale Modena si è recata alla presso la sezione del Tiro a Segno Nazionale di Sassuolo. Durante l’incontro, la referente modenese Federica Barozzi e il consigliere comunale e provinciale Giuseppe Vandelli hanno dialogato con i rappresentanti dell’associazione, una delle più antiche della città, costituita alla fine dell’Ottocento come Società Mandamentale del Tiro a Segno di Sassuolo. Il presidente di TSN Sassuolo, Maino Lonardi, ha partecipato alla delegazione di FN le forti preoccupazioni rispetto al decreto legge vagliato in Consiglio dei Ministri finalizzato alla riorganizzazione delle sezioni TSN, che nasconderebbe tuttavia diverse criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futuro Nazionale lancia l’allarme: "Tiro a Segno, troppi costi in arrivo"

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