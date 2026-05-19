Guerra in Iran esplodono i costi Il settore edile lancia l’allarme
La guerra in Iran sta portando a un aumento dei costi nel settore edile, creando preoccupazione tra le imprese e le autorità locali. I cantieri aperti in diverse zone rischiano di fermarsi, mentre i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali, soprattutto in alta Valtellina, sono in programma proprio in questo periodo. La situazione potrebbe influire sulla continuità di molte opere in corso e sulla gestione delle tempistiche previste. Nelle prossime settimane si assisterà a eventuali sviluppi legati a questa emergenza.
A rischio la continuità dei cantieri e le stesse pavimentazioni stradali per il cui rifacimento, specie in alta Valtellina, proprio questi sono i mesi nei quali si inizia a intervenire. L’allarme che arriva dall’intero settore delle costruzioni è rilanciato con estrema preoccupazione a livello locale da Luca Fabi, presidente di Ance Lecco Sondrio. "Le conseguenze della drammatica congiuntura internazionale, con particolare riferimento alla guerra di Stati Uniti e Israele con l’Iran, stanno colpendo duramente il settore - dice - Caro materiali e caro energia stanno creando nel mondo dell’edilizia una situazione che difficilmente può essere sostenibile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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