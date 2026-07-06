Ventuno sezioni locali dei Tiro a Segno in Toscana potrebbero chiudere a causa di una riforma del settore. La protesta coinvolge strutture storiche con oltre un secolo di attività e si fa sentire a livello regionale. La riforma, ancora in discussione, mette a rischio la continuità di queste realtà. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità, che sono state invitate a intervenire per evitare la chiusura.

PISA – Un grido d’allarme fortissimo, che unisce idealmente ventun presìdi storici della nostra regione e che rischia di far calare il sipario su una realtà ultracentenaria. Le sezioni del Tiro a Segno Nazionale (Tsn) della Toscana tremano di fronte agli effetti del recente decreto-legge 26 giugno 2026 numero 108, e scendono a fare barricate. A farsi portavoce di questa profonda preoccupazione è Maria Cristina Fratianna, presidente della sezione di Pisa, che lancia un appello accorato a nome di tutte le realtà toscane – da Lucca a Firenze, passando per Cascina, Pietrasanta, Pontedera, Livorno e le altre province – parlando chiaramente di un rischio chiusura per 260 sezioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sezioni locali dei Tiro a Segno a rischio con la riforma del settore: l’allarme dalla Toscana

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