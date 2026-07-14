Lukaku ha due opzioni nel calciomercato estivo: essere venduto subito a una squadra turca o restare al Napoli fino a gennaio 2027, periodo in cui potrebbe firmare con un altro club. La decisione dipende dalle trattative in corso e dalle proposte ricevute. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte.

Lukaku ha due strade davanti nel calciomercato estivo: la cessione immediata verso la Turchia oppure la permanenza al Napoli fino a gennaio 2027, quando potrebbe già accordarsi con un nuovo club. Lukaku e la Turchia: Galatasaray e Fenerbahce in pole. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Galatasaray e Fenerbahce sono i due club turchi che possono permettersi Big Rom in questa sessione estiva. L’intermediario Pastorello aveva smentito il Besiktas, ma le vere alternative rimangono nel campionato turco. La Turchia rappresenta un’opzione concreta per l’attaccante belga già da luglio 2026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Lukaku, ci sono piste concrete: l’annuncio di Moretto

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