Il giornalista Matteo Moretto ha commentato la situazione di allenatore del Milan, affermando che ci sono probabilità concrete che l’attuale tecnico possa lasciare la squadra nel breve termine. Secondo le sue dichiarazioni, Allegri potrebbe decidere di separarsi dalla società in tempi rapidi, senza indicare ancora eventuali alternative o dettagli specifici sui motivi di questa eventuale separazione. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende del club.

Altra primavera, altra possibile rivoluzione per il Milan: dopo l'arrivo la scorsa stagione di Allegri in panchina e Tare come direttore sportivo, tutto potrebbe di nuovo cambiare in pochissimi mesi. Dopo il sogno scudetto, il Diavolo è crollato in classifica e questo potrebbe avere ripercussioni importanti anche sulla panchina del Milan. Il giornalista Matteo Moretto parla dei dissidi tra Ibra e Allegri, rilanciati in mattinata da 'Il Corriere della Sera': "Vi confermo che i rapporti tra Ibrahimovic e Allegri non sono idilliaci e ci sono frizioni". Il futuro dell'allenatore del Milan potrebbe essere lontano dai rossoneri. Ecco le parole di Moretto in merito: "Anche per Allegri, ad oggi, indipendentemente dalla stagione, ci sono probabilità concrete che le strade con il Milan si separino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto sul futuro di Allegri: “Probabilità concrete che si separi dal Milan”

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