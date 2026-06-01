Matteo Moretto ha chiarito che non ci sono trattative in corso per il trasferimento di Rafael Leao, ma solo un interesse concreto da parte di un club. L'attenzione si concentra sulle voci riguardanti un possibile trasferimento in Arabia, anche se al momento non ci sono accordi o avanzamenti ufficiali. Leao rimane nel mirino di diverse squadre, ma senza sviluppi concreti.

Il Milan deve ancora decidere a chi affidare il proprio futuro, ma Rafael Leao ha già deciso che il suo di futuro sarà lontano da Milanello. Le parole sono state chiarissime: il portoghese vuole cambiare squadra e anche campionato alla ricerca di una nuova sfida personale. Oggi però difficile pensare a una trattativa visto che al Milan manca un allenatore e tutta la dirigenza. Ecco le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto su YouTube. "Ho sempre detto che il club interessato a Leao è il Galatasaray pronto a fare una grande proposta al giocatore". Moretto sottolinea di come le parole di Rafa abbiano sorpreso un po' tutti: "Il futuro di Leao sarà lontano dal Milan, ma le sue dichiarazioni hanno sorpreso chi lavora intorno al calciatore, visto che non c'è una trattativa avanzata per lui". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao, c’è l’annuncio di Moretto: “Non ci sono trattative avanzate. Solo un interesse concreto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tra i due attori ci sarebbe un feeling, anche se finora non ci sono certezze al riguardo. Ecco come sono nate le voci di un interesse reciprocoDa tempo circolano voci su un presunto interesse tra due attori noti del cinema, alimentate da indiscrezioni e incontri pubblici.

Fabio Di Giannantonio in trattative avanzate con Yamaha per un possibile ingresso in MotoGP 2027.Fabio Di Giannantonio è in trattative con Yamaha per un possibile approdo in MotoGP nel 2027.

Temi più discussi: Milan, Leao ai saluti: Penso di aver dato tutto quello che potevo dare; Leao shock? Stupiscono i modi più che la sostanza. E per il Milan resta un asset da non svendere; E ora dove va Leao? Dal Galatasaray alla Premier League, sarà addio al Milan ma anche alla Serie A; Calcio Live News: Leao saluta il Milan, Gilmour ko, Sabatini a tutto campo, le rose di Uruguay e Algeria.

[Matteo Moretto] Ibrahimovic ha chiamato Xavi, ma attualmente non è una priorità. L'opzione numero 1 per il Milan è Andoni Iraola. Conte non è stato contattato affatto. Rafa Leao ha un'offerta verbale dal Galatasaray, ma sta aspettando che la dirigenza scelga reddit

Leao-Milan e un addio già scritto? C'è l'Al-Hilal di Theo, ma Rafa preferisce la Premier x.com

Moretto: Leao, ad oggi c’è la Turchia e qualche ammiccamento dall’Arabia. In Premier nessuno si è mossoLe dichiarazioni di Rafa Leao hanno spiazzato un po' tutti per il tempismo. Il portoghese è destinato a lasciare il Milan in estate, ma al momento non ci sono né trattative concrete né squadre che fan ... msn.com

Leao-Manchester United, ora c’è anche l’annuncio: addio vicino al MilanRafael Leao è pronto a dire addio al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante portoghese che, con ogni probabilità, sarà ceduto per permettere al club meneghino di fare cassa. Leao vici ... calciomercato.it