Futurismo la mostra a Caorle | un percorso in 60 opere sul movimento Da Boccioni a Russolo e Balla
Una mostra a Caorle presenta 60 opere dedicate al futurismo, includendo lavori di artisti come Boccioni, Russolo e Balla. Tra le opere in esposizione ci sono un’immagine di un uomo che scende dal cielo sopra una città stilizzata, un esercito raffigurato tra colori vivaci, un libro con parole che si trasformano in esplosioni tipografiche e una lettera con toni profetici. La mostra copre diversi aspetti e tecniche del movimento artistico.
Un uomo precipita dal cielo verso una città ridotta a un reticolo geometrico, un esercito avanza tra colori incandescenti, un libro che trasforma le parole in esplosioni tipografiche e una profetica lettera. Proprio da quest’ultima parte il percorso di «Futurism: Prophecy and Revolution», al Centro culturale Bafile di Caorle (Venezia) fino al 6 settembre. Promossa dal Comune e curata da Matteo Vanzan, l’esposizione riunisce oltre 60 opere (dal 1899 al 1944), giunte da collezioni pubbliche e private, con numerosi prestiti dagli eredi degli artisti. Il titolo nasce dalla lettera autografa che Umberto Boccioni scrisse a Francesco Balilla Pratella il 17 agosto 1915, nel pieno del clima interventista: «Auguriamoci che arrivino presto nuovi assalti, prepariamo gambe e braccia per nuovi assalti che speriamo arrivino presto». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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