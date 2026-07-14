Futurismo la mostra a Caorle | un percorso in 60 opere sul movimento Da Boccioni a Russolo e Balla

Notizia in breve

Una mostra a Caorle presenta 60 opere dedicate al futurismo, includendo lavori di artisti come Boccioni, Russolo e Balla. Tra le opere in esposizione ci sono un’immagine di un uomo che scende dal cielo sopra una città stilizzata, un esercito raffigurato tra colori vivaci, un libro con parole che si trasformano in esplosioni tipografiche e una lettera con toni profetici. La mostra copre diversi aspetti e tecniche del movimento artistico.