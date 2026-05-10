Campobasso | 60 opere di Stefano Di Stasio aprono la mostra all’ARATRO

A Campobasso si apre una mostra dedicata a Stefano Di Stasio, che espone sessanta opere all'ARATRO. Le opere sono collegate al profilo del Taburno, una formazione rocciosa della zona. Le geometrie sospese nelle creazioni dell’artista riflettono la sua interpretazione visiva del paesaggio e delle forme naturali. La mostra presenta un insieme di lavori che esplorano le linee e le strutture geometriche, creando un rapporto tra arte e natura.

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? Punti chiave Come si collegano le opere di Di Stasio al profilo del Taburno?. Cosa rivelano le geometrie sospese sulla visione dell'artista?. Chi ha curato il percorso tra le sessanta opere esposte?. Perché la pittura di Di Stasio dialoga con la metafisica de Chirico?.? In Breve Curatela di Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio con supporto di Tommaso De Maria.. Percorso espositivo su trent'anni di ricerca dal 1997 alle opere del 2025.. Mostra inserita nel convegno internazionale Parola e immagine presso la Biblioteca di Ateneo.. Opere dedicate al massiccio del Taburno e alla Galleria Casa Turese di Vitulano.. Mercoledì 13 maggio alle ore 18, in via De Sanctis a Campobasso, l’Università degli Studi del Molise inaugurerà la mostra Vista altrove dedicata al pittore Stefano Di Stasio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: 60 opere di Stefano Di Stasio aprono la mostra all’ARATRO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mostra su Santa Caterina: 60 opere. Taglio del nastro il 28 novembre"Il futuro del Santa Maria della Scala? Rafforzamento strutturale e internazionalità". Aperta la nuova pinacoteca Fram. In mostra collezione di 150 opereÈ stata inaugurata la nuova pinacoteca di arte contemporanea e moderna Fram: che dovrebbe rappresentare la prima pietra della riqualificazione...