Caorle celebra il Futurismo | in mostra Balla Boccioni Carrà Russolo e Depero
A Caorle si apre una mostra dedicata al Futurismo, con opere di artisti come Balla, Boccioni, Carrà, Russolo e Depero. La rassegna, intitolata “Futurism: Prophecy and Revolution”, sarà aperta dal 5 giugno al 6 settembre 2026 presso il Centro Culturale A. Tra i pezzi esposti ci sono anche lavori di artisti meno noti come Ambrosi, Fasullo e Tato. La mostra raccoglie testimonianze della grande avanguardia storica.
Balla, Boccioni, Carrà, Russolo, Depero, Ambrosi, Fasullo, Tato e molti altri protagonisti della grande avanguardia storica saranno esposti in “Futurism: Prophecy and Revolution” dal 5 giugno al 6 settembre 2026 al Centro Culturale A. Bafile di Caorle.Una mostra di oltre 60 opere, promossa dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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