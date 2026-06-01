Caorle celebra il Futurismo | in mostra Balla Boccioni Carrà Russolo e Depero

Da veneziatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Caorle si apre una mostra dedicata al Futurismo, con opere di artisti come Balla, Boccioni, Carrà, Russolo e Depero. La rassegna, intitolata “Futurism: Prophecy and Revolution”, sarà aperta dal 5 giugno al 6 settembre 2026 presso il Centro Culturale A. Tra i pezzi esposti ci sono anche lavori di artisti meno noti come Ambrosi, Fasullo e Tato. La mostra raccoglie testimonianze della grande avanguardia storica.

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Balla, Boccioni, Carrà, Russolo, Depero, Ambrosi, Fasullo, Tato e molti altri protagonisti della grande avanguardia storica saranno esposti in “Futurism: Prophecy and Revolution” dal 5 giugno al 6 settembre 2026 al Centro Culturale A. Bafile di Caorle.Una mostra di oltre 60 opere, promossa dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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