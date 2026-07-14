Un uomo è stato arrestato dopo aver forzato la porta di ingresso di una pizzeria a Vernio e aver tentato di rubare. I vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno fermato il ladro sul posto. La pizzeria, già vittima di atti vandalici nelle settimane precedenti, non ha subito danni significativi durante l’episodio. L’arresto è avvenuto poco dopo l’allarme.

Prato, 14 luglio 2026 – Ha forzato la porta di ingresso ed è entrato nel ristorante pizzeria Jerry’s di Vernio, fra l’altro già preso di mira dai vandali qualche settimana fa. Il furto è avvenuto nella notte fra lunedì e martedì quando il ladro, un marocchino senza fissa dimora e irregolare, è stato bloccato da alcuni vicini del ristorante che hanno sentito scattare l’allarme e hanno subito chiesto l’intervento dei carabinieri. I fatti. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il ladro è entrato in azione intorno alle 2 di notte quando ha forzato, usando un grimaldello e alcuni oggetti atti allo scasso, la porta di ingresso della pizzeria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto in pizzeria a Vernio: i vicini di casa fanno arrestato il ladro

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