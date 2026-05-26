Un uomo è stato arrestato sulla A4 dopo aver rubato un Iveco del valore di circa 50.000 euro. Durante il tentativo di controllo, le targhe del veicolo hanno rivelato un dettaglio che ha portato all’identificazione del sospetto. Non sono stati forniti dettagli su come abbia bypassato la centralina con una chiave universale. L’arresto è stato effettuato in seguito alla segnalazione di un furto e al successivo intervento delle forze dell’ordine.

? Punti chiave Come ha fatto a bypassare la centralina con una chiave universale?. Quale dettaglio sulle targhe ha tradito il ladro durante il controllo?. Perché un giovane senza precedenti penali ha pianificato questo furto?. Chi potrebbe aver fornito i componenti elettronici per il mezzo?.? In Breve Veicolo da 50 mila euro rubato a Bologna tramite sostituzione centralina e chiave universale.. Ladruncolo classe 1998 ha sostituito le targhe con caratteri prelevati da un altro autocarro.. Polizia stradale di San Donà intercetta il mezzo sulla A4 dopo due ore di fuga.. Soggetto senza precedenti penali trasferito nel carcere di Pordenone con misure restrittive alternative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di un Iveco da 50mila euro: arrestato il ladro sulla A4

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