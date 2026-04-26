Ciak si gira il furto | ecco il video che immortala il ladro nella pizzeria

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, alle tre, le telecamere di sicurezza di una pizzeria di Terni hanno registrato un uomo che si introduce nel locale e si impossessa del cassetto della cassa. L’immagine mostra il ladro mentre entra nel locale e si allontana con il bottino, senza che ci siano testimoni presenti. La polizia sta analizzando le registrazioni per identificare il responsabile.

Sono le tre del mattino di domenica 26 aprile quando le telecamere di Maturo Lab, pizzeria di via del Centenario a Terni, immortalano il ladro che entra e si porta via il cassetto della cassa dell’attività commerciale.Vestito di bianco, volto e testa coperti, l’azione del ladro è fulminea e punta.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate "No alla violenza": ciak, si gira. Rete Viola si racconta in un videoA inizio anno dei questionari online per trovare le "parole giuste", poi il testo di una canzone e quattro interpreti. Furto in una pizzeria a Capaccio Paestum: il ladro ripreso dalle telecamereFurto nella notte a Capaccio Paestum, dove una pizzeria situata in via Magna Graecia è finita nel mirino dei ladri. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ciak si gira, bufera su Cannella: tutti contro il sottosegretario e i 600 mila euro al film; No alla violenza: ciak, si gira. Rete Viola si racconta in un video; Livorno, decima edizione del concorso Avis Ciak si gira: donare è vita; A Ciak si gira l’ITI si prende la scena. Ciak si gira, il palazzo comunale diventa setSAN VINCENZO: Le riprese della serie tv I delitti del Barlume, ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi, fanno tappa a San Vincenzo, dove saranno girate alcune scene ... toscanamedianews.it No alla violenza: ciak, si gira. Rete Viola si racconta in un videoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Ciak, il tuo mondo era un cupo gelo, tremavi nel buio, come timida foglia sullo stelo Cateneinvisibili, di puro timore, tenevano chiuse le porte del tuo cuore. Ma noi siamo arrivati, con cura infinita, per tenderti la mano e darti nuova vita. Giorno dopo giorn - facebook.com facebook