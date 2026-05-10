Graduatorie ATA 24 mesi domande fino al 19 maggio | guida MIM e tutorial per compilare correttamente l’istanza

Sono state aperte le procedure per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA relative a un periodo di 24 mesi, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 19 maggio. Queste graduatorie varranno per le assunzioni in ruolo e le supplenze previste nell’anno scolastico 202627. Sono disponibili una guida del Ministero e tutorial per aiutare a compilare correttamente le istanze.

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