Graduatorie ATA 24 mesi domande fino al 19 maggio | guida MIM e tutorial per compilare correttamente l’istanza
Sono state aperte le procedure per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA relative a un periodo di 24 mesi, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 19 maggio. Queste graduatorie varranno per le assunzioni in ruolo e le supplenze previste nell’anno scolastico 202627. Sono disponibili una guida del Ministero e tutorial per aiutare a compilare correttamente le istanze.
Sono aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA “24 mesi”, utilizzate per assunzioni in ruolo e supplenze nell’anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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