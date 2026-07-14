Fuorigrotta | scoperta sala giochi abusiva denunciato un 49enne dalla Polizia di Stato
La Polizia di Stato ha scoperto una sala giochi abusiva a Fuorigotta e ha denunciato un uomo di 49 anni. L’indagine ha portato all’accertamento di truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e mancanza della Tabella dei Giochi Proibiti. La sala non aveva autorizzazioni ufficiali e le apparecchiature risultavano irregolari. L’operazione ha portato al sequestro delle attrezzature e alla denuncia dell’uomo.
Scoperta sala giochi abusiva. La Polizia di Stato ha denunciato un 49enne per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e assenza della prevista Tabella dei Giochi Proibiti. Fuorigrotta: scoperta sala giochi abusiva. Denunciato un soggetto dalla Polizia di Stato Per tali motivi, il 49enne, in qualità di socio del locale, è stato denunciato dagli agenti e gli sono state contestate 2 sanzioni amministrative per un totale di 66mila euro. Infine, le apparecchiature da gioco sono state sequestrate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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