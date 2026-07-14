Fuorigrotta | scoperta sala giochi abusiva denunciato un 49enne dalla Polizia di Stato

Notizia in breve

La Polizia di Stato ha scoperto una sala giochi abusiva a Fuorigotta e ha denunciato un uomo di 49 anni. L’indagine ha portato all’accertamento di truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e mancanza della Tabella dei Giochi Proibiti. La sala non aveva autorizzazioni ufficiali e le apparecchiature risultavano irregolari. L’operazione ha portato al sequestro delle attrezzature e alla denuncia dell’uomo.