Paolo VI officina abusiva scoperta dalla Polizia | sequestri e denuncia

Durante un controllo della Polizia di Stato in un quartiere della città, è stata scoperta un’officina meccanica operante senza autorizzazioni ufficiali. L’attività si trovava in piazza Tedesco e risultava abusiva, con sequestri di materiali e attrezzature. Sono state effettuate anche denunce nei confronti dei responsabili. L’intervento rientra in un’operazione volta a contrastare attività irregolari e lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

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Tarantini Time Quotidiano Una officina meccanica completamente abusiva è stata individuata dalla Polizia di Stato nel quartiere Paolo VI, in piazza Tedesco, nel corso di controlli mirati al contrasto delle attività irregolari e dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Gli accertamenti, eseguiti dal personale della Polizia Stradale di Taranto e del Distaccamento di Manduria, hanno permesso di verificare che il locale era utilizzato per la riparazione di auto e motoveicoli in assenza delle necessarie autorizzazioni. All’interno sono state riscontrate numerose violazioni sia di natura amministrativa sia penale, legate in particolare alla gestione dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni meccaniche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Paolo VI, officina abusiva scoperta dalla Polizia: sequestri e denuncia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coda Volpe, scoperta una fattoria abusiva dalla Polizia: sequestri e sanzioni oltre 30 mila euroABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo in un agriturismo di contrada Coda Volpe La Polizia di Stato ha individuato una fattoria completamente abusiva... Scoperta officina meccanica abusiva. Scattano sequestro e denuncia per un 52enneL'officina, gestita da un operaio 52enne del luogo, incensurato, si presentava a tutti gli effetti come un ambiente di lavoro pienamente operativo...