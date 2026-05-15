Orta di Atella scoperta officina abusiva | sequestrata dalla Polizia Provinciale Denunciato il titolare

Nella cittadina di Orta di Atella, la Polizia Provinciale di Caserta ha individuato un’officina meccatronica che operava senza le autorizzazioni previste. Durante un controllo finalizzato a verificare il rispetto delle norme ambientali e delle autorizzazioni, sono stati trovati e sequestrati diversi macchinari e materiali. Il titolare dell’attività è stato denunciato per aver gestito l’officina in modo irregolare, senza autorizzazioni e in violazione delle normative vigenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto e sequestrato ad Orta di Atella un’officina meccatronica abusiva, al termine di un’attività di controllo finalizzata al contrasto degli illeciti ambientali e delle attività svolte in assenza delle necessarie autorizzazioni. Nel corso dell’operazione, coordinata dal comandante Biagio Chiariello, gli agenti hanno tentato di accedere all’attività per effettuare le verifiche di rito. Alla vista delle pattuglie, il titolare avrebbe tentato di impedire il controllo provando a chiudere rapidamente il cancello d’ingresso dell’area, senza però riuscirvi grazie al tempestivo intervento degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orta di Atella, scoperta officina abusiva: sequestrata dalla Polizia Provinciale. Denunciato il titolare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCOPERTA OFFICINA ABUSIVA Sullo stesso argomento Sequestrata officina abusiva: titolare denunciato e multa da 10mila euroLa Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto e sequestrato un'officina meccatronica abusiva a Orta di Atella. Orta di Atella, la Polizia Provinciale sequestra oltre 200 volatili detenuti illegalmente: denunciata una donnaTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta ha condotto un’operazione nel territorio di Orta di Atella che ha portato al sequestro di... Orta di Atella: Scoperta officina abusiva: sequestrata dalla Polizia Provinciale. Denunciato il titolareLa Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto e sequestrato ad Orta di Atella un’officina meccatronica abusiva, al termine di un’attività di controllo finalizzata al contrasto degli illeciti ... capuaonline.com Orta di Atella, officina abusiva scoperta dalla Polizia Provinciale: sequestro e denunciaOrta di Atella (Caserta) - Il tentativo di abbassare in fretta il cancello per bloccare l’ingresso degli agenti non è bastato ad evitare il controllo. È ... pupia.tv