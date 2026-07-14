Una bambina è rimasta accidentalmente chiusa in auto davanti a un asilo comunale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, generando momenti di preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno aperto il veicolo e soccorso la bambina. Nessuna informazione sulle condizioni di salute della minore. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 14 luglio 2026 – Attimi di forte apprensione quelli vissuti ieri, poco dopo le 16, davanti all’asilo comunale del capoluogo ma alla fine per la bimba di 2 anni, rimasta chiusa in auto per una banale dimenticanza della mamma che ha chiuso gli sportelli dell’auto, lasciando le chiavi inserite nel cruscotto, è andato tutto bene e non c’è stato neanche bisogno di accompagnarla al Pronto Soccorso. È accaduto che la mamma è andata a riprendere la sua bimba all’asilo nido comunale, l’ha caricata in auto, chiudendo lo sportello, accingendosi a salire al posto di guida per ripartire. Non si era accorta di aver dimenticato le chiavi inserite per cui tutti gli sportelli del veicolo erano rimasti inesorabilmente chiusi, senza possibilità di aprirli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuori dall’asilo chiude per sbaglio la bambina in auto: attimi di panico

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