Panico in strada | fermato dalla polizia si lancia fuori dall' auto in tangenziale e finisce tra i veicoli

Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, un veicolo è stato fermato dalla polizia su una tangenziale a Borgaro Torinese, in direzione Milano-Aosta. L’autista, dopo essere stato fermato, si è lanciato fuori dall’auto e si è trovato tra i veicoli in movimento. La scena ha causato momenti di confusione tra gli altri automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per ricostruire quanto accaduto e gestire la situazione.

Minuti di panico nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nel tratto della tangenziale a Borgaro Torinese (Torino), in direzione Milano-Aosta. Un uomo di 36 anni si è lanciato da un'autocivetta della polizia nel tentativo di fuggire dopo un fermo, finendo tra i veicoli in transito. Immediatamente è. 🔗 Leggi su Today.it

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Thomas Fischietto Sta Esagerando Il Problema della Sicurezza Fai da Te a Milano | RUVIDO 325

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