Roccasecca attimi di panico in un locale per un ragazzo fuori controllo

A Roccasecca, un intervento di emergenza in un locale si è concluso con una denuncia a piede libero per un giovane del luogo. La presenza di un ragazzo fuori controllo aveva generato momenti di panico tra i presenti, portando le forze dell’ordine a intervenire per gestire la situazione. Dopo aver cercato di riportare la calma, le autorità hanno proceduto con le formalità di legge nei confronti del ragazzo coinvolto.

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