Roccasecca attimi di panico in un locale per un ragazzo fuori controllo
A Roccasecca, un intervento di emergenza in un locale si è concluso con una denuncia a piede libero per un giovane del luogo. La presenza di un ragazzo fuori controllo aveva generato momenti di panico tra i presenti, portando le forze dell’ordine a intervenire per gestire la situazione. Dopo aver cercato di riportare la calma, le autorità hanno proceduto con le formalità di legge nei confronti del ragazzo coinvolto.
Un intervento nato per riportare la calma in una situazione di forte tensione si è concluso con una denuncia a piede libero per un giovane di Roccasecca. Il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cassino con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dei fatti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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