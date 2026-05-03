Festa Inter i fuochi d' artificio in piazza Duomo

Nella serata di ieri, in piazza Duomo si sono svolti fuochi d'artificio in occasione di una celebrazione della squadra nerazzurra. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori che hanno assistito allo spettacolo pirotecnico. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l'evento, che si è concluso senza ulteriori complicazioni. La festa ha coinvolto i tifosi presenti in centro città, creando un clima di festeggiamento.

La grande festa nerazzurra si fa anche con i fuochi d'artificio: questi sono quelli scoppiati in piazza Duomo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa Inter, i fuochi d'artificio in piazza Duomo Referendum, corteo a piazza del Popolo, fuochi d'artificio su note 'Bella ciao' Notizie correlate Festa Inter, a San Siro spettacolo di fuochi d'artificioMentre in città esplode la festa nerazzurra, dentro San Siro la serata di festa è illuminata da uno spettacolo di fuochi d'artificio accompagnato dai... Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d’artificio e fumogeni(Adnkronos) – Fuochi d’artificio e qualche fumogeno in piazza del popolo all’arrivo del corteo dei comitati del no al referendum partiti da piazza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano; Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra; Il Napoli vince e si diverte contro la Cremonese: rimandata la festa scudetto dell’Inter; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…. Inter campione d’Italia: 21esimo scudetto. Esplode la festa dei tifosi, fuochi d’artificio in piazza Duomo e caroselli nelle stradeL’Inter vince 2 a 0 contro il Parma a San Siro e si aggiudica il campionato con tre giornate di anticipo. A Milano caroselli dei tifosi nelle strade, corteo degli ultras da piazza Castello a piazza Du ... ilgiorno.it Festa Inter, a San Siro spettacolo di fuochi d'artificioMentre in città esplode la festa nerazzurra, dentro San Siro la serata di festa è illuminata da uno spettacolo di fuochi d'artificio accompagnato dai cori dello stadio intero. ilgiorno.it #Inter - Esplode la festa nerazzurra in Piazza Duomo dopo la conquista dello scudetto: mister #Chivu e capitan #Lautaro tra i più acclamati, cori anche contro rivali #Milan e #Juve @giokermusso - facebook.com facebook La festa dell’Inter per il 21° scudetto #Scudetto2026 #Interna21onale #SerieAEnilive #DAZN x.com