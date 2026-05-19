Limone sul Garda | Fuochi d' artificio

A Limone sul Garda, il lago si illumina di luci e colori grazie agli spettacoli pirotecnici che si ripetono ogni estate. Le esplosioni di fuochi d'artificio riempiono il cielo sopra le rive del lago, creando un evento che attira numerosi visitatori. Questi spettacoli si svolgono in determinati periodi dell’anno e sono accompagnati da misure di sicurezza e autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Le manifestazioni rappresentano una tradizione consolidata nel territorio locale.

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