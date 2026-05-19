Limone sul Garda | Fuochi d' artificio
A Limone sul Garda, il lago si illumina di luci e colori grazie agli spettacoli pirotecnici che si ripetono ogni estate. Le esplosioni di fuochi d'artificio riempiono il cielo sopra le rive del lago, creando un evento che attira numerosi visitatori. Questi spettacoli si svolgono in determinati periodi dell’anno e sono accompagnati da misure di sicurezza e autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Le manifestazioni rappresentano una tradizione consolidata nel territorio locale.
Il lago si accende di luce e colore: a Limone tornano gli spettacoli pirotecnici che ogni estate trasformano le rive del Garda in un palcoscenico a cielo aperto.Quattro serate speciali accompagneranno la stagione estiva, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere la magia dei fuochi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sul lago di Garda si festeggia con fuochi d'artificio a basso impatto acustico
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