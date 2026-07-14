Durante un addestramento in Friuli, dieci cadetti sono rimasti feriti e portati in ospedale dopo essere stati colpiti dall’onda d’urto di un fulmine. Il temporale si è verificato mentre erano impegnati nelle esercitazioni e, nonostante abbiano cercato di allontanarsi, il fulmine è caduto a poca distanza da loro.

Modena, 14 luglio 2026 – Erano impegnati in un addestramento programmato, in Friuli e, quando si sono accorti dell’arrivo del temporale, hanno cercato di allontanarsi ma un fulmine si è improvvisamente abbattuto sul terreno, a poca distanza da loro. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche quanto accaduto ieri in Friuli ai danni degli allievi del 207esimo corso dell’ Accademia Militare di Modena, impegnati in un’attività addestrativa pianificata. Una decina i cadetti che si trovavano nel raggio dell’onda d’urto dopo che il fulmine si è scaricato al suolo ma, fortunatamente, nonostante il comprensibile choc, non hanno riportato ferite: nessuno degli allievi è stato colpito dalla ‘scossa elettrica’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fulmine, dieci cadetti in ospedale: colpiti dall’onda d’urto durante l’ addestramento

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