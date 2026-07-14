Onda d’urto micidiale Italia fulmine accanto a un gruppo di militari | scena atroce

Notizia in breve

Un'esplosione violenta ha coinvolto un gruppo di militari durante un’operazione in un'area difficile da raggiungere. L’onda d’urto ha causato danni e ha fatto cadere alcuni soldati a terra. L’incidente si è verificato in un contesto di esercitazioni in ambienti impervi, dove le condizioni atmosferiche estreme complicano le attività. La scena è stata ripresa da testimoni e diffusa sui social.