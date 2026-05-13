Paura nel Salento | un potente boato fa tremare le finestre Caccia italiani in addestramento e il vento sposta l' onda d' urto Cosa è successo
Un forte boato si è verificato nel basso Salento, facendo tremare le finestre di numerosi comuni della zona. L'evento è stato percepito chiaramente da diverse persone, senza che siano ancora state rese note le cause precise. Il rumore intenso ha fatto pensare a un'esplosione o a un colpo di vento particolarmente forte, mentre la presenza di caccia italiani in addestramento e le condizioni meteorologiche sono al centro delle ipotesi sul possibile motivo dell'evento.
Forte boato scuote il basso Salento: tremano i vetri delle case, è giallo sulle cause. Un boato potente, avvertito distintamente da decine di Comuni, ha scatenato il panico nel pomeriggio di oggi (13 maggio). Centinaia di segnalazioni sui social e nelle chat: si ipotizza un boom sonico, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Cosa è successo Un pomeriggio di incertezza per migliaia di cittadini nel basso Salento. Un boato violento è stato avvertito intorno alle 17 in una vasta area della provincia di Lecce, innescando un immediato tam-tam di messaggi su WhatsApp e segnalazioni sui social network. La stessa Protezione Civile Salento ha aperto un thread sulla propria pagina Facebook per raccogliere testimonianze e mappare l'accaduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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