Paura nel Salento | un potente boato fa tremare le finestre Caccia italiani in addestramento e il vento sposta l' onda d' urto Cosa è successo

Un forte boato si è verificato nel basso Salento, facendo tremare le finestre di numerosi comuni della zona. L'evento è stato percepito chiaramente da diverse persone, senza che siano ancora state rese note le cause precise. Il rumore intenso ha fatto pensare a un'esplosione o a un colpo di vento particolarmente forte, mentre la presenza di caccia italiani in addestramento e le condizioni meteorologiche sono al centro delle ipotesi sul possibile motivo dell'evento.

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Forte boato scuote il basso Salento: tremano i vetri delle case, è giallo sulle cause. Un boato potente, avvertito distintamente da decine di Comuni, ha scatenato il panico nel pomeriggio di oggi (13 maggio). Centinaia di segnalazioni sui social e nelle chat: si ipotizza un boom sonico, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Cosa è successo Un pomeriggio di incertezza per migliaia di cittadini nel basso Salento. Un boato violento è stato avvertito intorno alle 17 in una vasta area della provincia di Lecce, innescando un immediato tam-tam di messaggi su WhatsApp e segnalazioni sui social network. La stessa Protezione Civile Salento ha aperto un thread sulla propria pagina Facebook per raccogliere testimonianze e mappare l'accaduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Paura nel Salento: un potente boato fa tremare le finestre. Caccia italiani in addestramento e il vento "sposta" l'onda d'urto. Cosa è successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paura nel Salento: un potente boato fa tremare le finestre, ipotesi boom sonicoForte boato scuote il basso Salento: tremano i vetri delle case, è giallo sulle cause. Paura nel Salento: un potente boato fa tremare le finestre, ipotesi boom sonico. Possibile esercitazione aerea, nessun pericoloForte boato scuote il basso Salento: tremano i vetri delle case, è giallo sulle cause. Temi più discussi: Salento, paura nel locale di sabato sera: rapina con una pistola, banditi via con l'incasso; Difendere il Salento: le incursioni turche e la resistenza delle comunità; Finisce al buio nel canale Asso: un 17enne salvato dai vigili del fuoco; Armi e minori, da Bergamo al Salento: due casi a scuola. L'animale era ferito, è il secondo avvistamento nel mare del Salento. #ANSA x.com Boato in Salento fa tremare le finestre, paura da Gallipoli a Casarano: ecco le ipotesiForte boato scuote il basso Salento: tremano i vetri delle case, è giallo sulle cause. Un boato potente, avvertito distintamente da decine di Comuni, ha scatenato il panico nel ... ilmattino.it Forte boato nel basso Salento, tremano i vetri delle abitazioni: probabile boom sonicoSALENTO - Mistero nel tardo pomeriggio di oggi, in numerosi comuni del basso Salento, dove un forte boato ha sorpreso migliaia di cittadini, generando paura e ... corrieresalentino.it