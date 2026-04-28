Durante il Gala del Chaplin Award a New York, l’avvocata specializzata in diritti umani ha attirato l’attenzione con un vestito viola di minidress. Accanto a lei, il marito non ha distolto lo sguardo. L’evento, organizzato dal Film at Lincoln Center, ha visto Amal Clooney protagonista di uno stile che ha fatto parlare di sé. La sua scelta di look ha suscitato interesse tra i presenti e i media.

A New York, al Chaplin Award Gala organizzato dal Film at Lincoln Center, l’avvocata dei diritti umani Amal Clooney si prende la scena con un look che rompe, con eleganza, le sue stesse regole. Accanto a lei, George Clooney – premiato per il suo contributo al cinema – osserva, accompagna, stringe la mano. Ma è impossibile non accorgersi di come lo sguardo torni sempre su di lei. Amal, in quel minidress viola intenso, non passa inosservata. E forse non vuole nemmeno più farlo nel modo in cui siamo abituate a vederla. Amal Clooney cambia le regole del suo stile. Negli ultimi anni, il guardaroba da red carpet di Amal Clooney ha seguito una linea molto precisa: silhouette aderenti, lunghezze importanti, scollature studiate e una predilezione per tessuti ricchi, spesso decorati con paillettes, ruches o frange luminose.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amal Clooney, il minidress viola lascia senza fiato e George non la perde di vista

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