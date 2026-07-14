Guido Stazi sarà il nuovo presidente della Consob, con una decisione attesa nel Consiglio dei ministri di oggi. Stazi, economista, attualmente segretario generale dell’Antitrust, ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Consob dal 2013 al 2017. La nomina segue un periodo di uscita di circa 2,5 miliardi di capitali dalla Borsa. La sua conferma alla guida dell’ente regolatore è prevista a breve.

Sarà Guido Stazi, il nuovo presidente della Consob. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei ministri in programma oggi. Stazi, economista, è segretario generale dell’Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. La scelta di Stazi – confermata da fonti vicine all’esecutivo – al termine della giornata che ha visto la Commissione presentare la propria Relazione annuale. Che fossimo davanti a un’accelerazione, dopo le polemiche delle scorse settimane, era stato anticipato, dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti che aveva annunciato l’imminente nomina del sostituto di Paolo Savona. A... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fuga dalla Borsa per 2,5 miliardi. Stazi verso la guida della Consob

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