Consob | ipotesi Guido Stazi alla presidenza Domani la decisione in Cdm
Il Consiglio dei ministri si riunirà domani 14 luglio per decidere sulla nomina di Guido Stazi alla presidenza della Consob. La decisione avviene a quattro mesi dalla fine del mandato dell’attuale presidente, in carica da circa quattro anni. La nomina, secondo quanto si apprende, riguarda un possibile nuovo incarico per Stazi, già in corsa per assumere il ruolo di massimo rappresentante dell’authority di vigilanza sui mercati finanziari.
A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri, convocato per domani 14 luglio, procederà alla nomina di Guido Stazi come prossimo presidente dell’authority di vigilanza dei mercati a quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Guido Stazi è un esperto di Autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust. E’ stato dirigente dell’Antitrust fin dagli anni Novanta, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto dell’Agcom ed è stato segretario generale della Consob dal giugno 2013 al dicembre 2017. Ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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