La semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna si gioca questa sera alle 21.00 all’AT&T Stadium di Arlington. La partita rappresenta un passaggio importante verso la finale e la qualificazione a New York. La sfida si svolge in un momento di grande attesa, con entrambe le squadre concentrate sulla partita. La competizione si avvicina alla fase decisiva, con la vincente che proseguirà verso l’obiettivo finale.

Il Mondiale entra nella sua fase decisiva con una semifinale dal peso enorme: Francia-Spagna, in programma questa sera alle 21.00 italiane all’AT&T Stadium di Arlington. La vincente volerà alla finale iridata di domenica a New York, ma la vigila ha già acceso la sfida tra dichiarazioni risposte piccate e un’attesa che va oltre i novanta minuti. Il clima si è scaldato dopo le parole di Lamine Yamal, convinto che sia la Spagna la quadra da temere. La replica francese non si è fatta attendere. Adrien Rabiot ha chiaro che i Blues non hanno paura di nessuno e che non esiste un piano speciale per fermare il talento del Barcellona, perché l’attenzione dovrà essere rivolta all’intero collettivo spagnolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Francia-Spagna, notte da finale anticipata: in palio c’è New York

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