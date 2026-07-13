Pronostico Francia-Spagna | scontro tra titani nella finale anticipata

Martedì alle 21:00 si gioca la semifinale tra Francia e Spagna nel Mondiale 2026. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in streaming gratuito. Le formazioni sono ancora da definire, ma si tratta di un match tra due delle squadre più quotate del torneo. Le statistiche e le notizie sulle probabili formazioni saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Francia-Spagna è una partita valida per le semifinali del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. In un Mondiale che ha rispettato i pronostici della vigilia come non accadeva da anni – l’ultima volta che le prime quattro del ranking FIFA arrivarono in semifinale fu nel 1990 – la sfida stellare dell’AT&T Stadium di Arlington tra le due principali favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, Francia e Spagna, era francamente inevitabile, persino facile da prevedere una volta sorteggiati i gironi e formato il tabellone. E, per quanto visto finora, non è un errore affermare che siamo di fronte a una vera e propria finale anticipata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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FRANCIA vs ESPAÑA: Choque de titanes! (La final anticipada )

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