Nel torneo mondiale 2026, per la prima volta sono state disputate le partite dei sedicesimi di finale, eliminando il passaggio diretto agli ottavi. L’edizione ha visto l’ingresso di 16 squadre in più rispetto alle edizioni precedenti, con il formato ampliato a 48 nazionali. La finale anticipata tra Francia e Spagna rappresenta un'ulteriore fase del torneo, che si svolge in un contesto di riforma e ampliamento del quadro competitivo.

Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21. Ecco il tabellone aggiornato dei Mondiali., I quarti di finaleQuarto 1: FRANCIA-MAROCCO 2-0Quarto 2: NORVEGIA-INGHILTERRA sabato 11 luglio, ore 23Quarto 3: SPAGNA-BELGIO 2-1Quarto 4: ARGENTINA-SVIZZERA domenica 12... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Francia-Spagna è una finale anticipata: il tabellone aggiornato dei Mondiali

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