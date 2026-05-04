Nella partita tra Roma e Fiorentina, l'attenzione si concentra su Dybala, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto, mentre Koné è presente in distinta. Gosens torna a disposizione e potrebbe essere impiegato. La scelta tra Dybala e Pisilli in attacco resta aperta, con l'argentino in vantaggio. In mediana, Koné torna a far parte della formazione titolare, mentre Vanoli valuta le proprie opzioni.

Roma e Fiorentina si preparano a scendere in campo per il posticipo della 35ª giornata di Serie A 2025-26, in programma alle 20.45 all'Olimpico. Gasperini ritrova dal 1' due pedine importanti come Dybala e Koné mentre è emergenza in attacco per Vanoli: fuori Kean e Piccoli. Ecco le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre. La Roma ieri non ha ufficializzato i convocati, lo farà solo nella giornata di oggi. Situazioni di grande pericolo non dovrebbero essercene, ma oggi verrà sciolto ogni dubbio. Di certo c’è che in mezzo al campo Gasperini recupera il francese Koné dopo oltre 40 giorni di assenza (si era fatto male il 19 marzo a Bologna, nell’andata degli ottavi di Europa League), anche se il centrocampista non sembra avere ancora i 90 minuti nelle gambe.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Fiorentina, le ultime dai campi: Dybala può partire dal 1', Koné c'è. Rientra Gosens

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