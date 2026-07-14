Francia-Spagna | la battaglia tattica verso la finale mondiale

Da justcalcio.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera a Dallas si svolge la semifinale tra Francia e Spagna nel Mondiale di calcio. La partita determina l'accesso alla finale e rappresenta un momento chiave del torneo. Entrambe le squadre sono arrivate alla fase decisiva con prestazioni competitive e hanno eliminato avversarie di rilievo. La sfida si svolge su un campo di alta pressione, con strategie tattiche che mirano a superare le rispettive difese e a conquistare il passaggio alla finale.

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L’angolo della partita. Questa sera, il palcoscenico di Dallas sarà il teatro di una semifinale storica tra Francia e Spagna, un incontro che promette di essere molto più di un semplice accesso alla finale. Kylian Mbappé, stella indiscussa dei blues, guida una squadra ricca di talento e determinazione, alla ricerca della terza finale consecutiva in un Mondiale. La pressione è alta, ma anche la Spagna, sebbene non sia alla sua massima espressione, arriva con il cuore e la grinta tipici di una squadra abituata a lottare. Questa sfida sarà un crocevia fondamentale per entrambe le nazionali. La chiave tattica del match. La Francia, sotto la guida di Didier Deschamps, presenta un attacco temibile, caratterizzato dalla velocità e dalla tecnica di Mbappé e Demblè. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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